«Локомотив» проиграл «Автомобилисту» в Ярославле

Ярославский ХК «Локомотив» уступил «Автомобилисту» из Екатеринбурга в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра в Ярославле завершилась счетом 1:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Счет открыли гости: в первом периоде забил Степан Хрипунов. В третьем периоде «Автомобилист» довел счет до 0:2, отличился Артем Каштанов. Ярославцы смогли забросить шайбу в ворота соперника только под конец матча, гол на счету Александра Полунина. Нападающий «Автомобилиста» Андрей Обидин за 1,5 минуты до конца основного времени забил еще одну шайбу в пустые ворота.

Следующая игра «Локомотива» состоится 22 декабря, в Ярославле железнодорожники встретятся с «Сочи». «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Ярославцы выиграли в 29 матчах и проиграли в 9. На счету команды 60 очков.

Алла Чижова