Наставник «Локомотива» извинился за игру с «Автомобилистом»

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин принес извинения болельщикам за игру с «Автомобилистом». Итоги матча 20 декабря господин Никитин подвел в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Напомним, железнодорожники уступили гостям по счетом 1:3. «Локомотив» не играл с 17 декабря, потому господин Никитин решил пересмотреть график подготовки.

«Нужно извиниться перед болельщиками – не первая такая домашняя игра. Думаю, что пересмотрим график подготовки. После выходного нет желания играть. Дело не в выходном, а в том, как его проводишь. Говорю не про нарушение режима, а про голову»,— прокомментировал наставник.

За «Локомотив» впервые сыграл словацкий нападающий Рихард Паник. Журналисты попросили прокомментировать его игру.

«Сегодня тяжело комментировать, где ему было непросто. Ему бы и так непросто пришлось. Ждем, что он добавит конкуренции. Добавит команде мастерства, опыта – все достаточно прозаично»,— сказал Игорь Никитин.

9 декабря «Локомотив» объявил о вхождении в тренерский штаб Антона Курьянова. Ранее экс-тренер омского клуба уже играл с Игорем Никитиным в «Авангарде». По словам господина Курьянова, именно Никитин позвал его к себе. Наставник «Локомотива» рассказал, что Курьянов вместе с Антоном Бутом будут отвечать за нападение.

«Думаю, они хорошо друг друга дополнят, один другому помогут: у одного есть опыт, у другого знание коллектива. Они почти одногодки, одинаково видят хоккей. Нашей команде нужны креатив и стабильность в атаке»,— объяснил Никитин.

Следующая игра «Локомотива» состоится 22 декабря, в Ярославле железнодорожники встретятся с «Сочи». «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Ярославцы выиграли в 29 матчах и проиграли в 9. На счету команды 60 очков.

Алла Чижова