Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении прав учеников с ограниченными возможностями здоровья в казанской школе-интернате из-за неисправного школьного автобуса. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин поручил проверить нарушение прав детей с ОВЗ в казанской школе

Фото: Информационный центр СК России Александр Бастрыкин поручил проверить нарушение прав детей с ОВЗ в казанской школе

Фото: Информационный центр СК России

По данным ведомства, поводом для проверки стало обращение жительницы Татарстана в социальных сетях. По её словам, более года школьный автобус находится в неисправном состоянии, из-за чего дети-инвалиды, включая её сына, не могут добираться до школы. Родители неоднократно обращались в администрацию учебного заведения, но проблема так и не была решена.

Следственное управление СК по Республике Татарстан начало процессуальную проверку. Глава ведомства поручил руководителю регионального управления Валерию Липскому доложить о первых результатах проверки и её окончательных итогах. Ход проверки взят на контроль центральным аппаратом Следственного комитета.

Анар Зейналов