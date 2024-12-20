Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Сургутского района утвердили бюджет с дефицитом в 932 млн рублей

Дума Сургутского района в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) утвердила бюджет на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, сообщил в своем telegram-канале глава района Андрей Трубецкой.

Фото: telegram-канал главы Сургутского района Андрея Трубецкого

Фото: telegram-канал главы Сургутского района Андрея Трубецкого

Доходная часть бюджета в 2025 году составит 22,1 млрд руб., расходы — 23,1 млрд руб. Дефицит в 932 млн руб. планируется покрыть за счет продажи акций и остатков на счетах. Основное внимание уделено выполнению обязательств и развитию территории, при этом 56% средств направят на образование, культуру, спорт и социальную политику.

Инвестиционные расходы увеличены до 6,1 млрд руб. по сравнению с прошлым годом (3,4 млрд руб.). Средства пойдут на жилье, образование, культуру, спорт, ЖКХ и дороги. На жилищные программы выделят около 4 млрд руб., включая покупку квартир для переселения из аварийного фонда и субсидии молодым и многодетным семьям, ветеранам и инвалидам, а также снос расселенных домов.

В сфере образования инвестиции составят 923,8 млн руб., они пойдут в том числе на завершение строительства школы на 1100 мест в Белом Яре. В культуре и спорте предусмотрено 779 млн руб., часть денег направят для завершения строительства культурно-досугового центра в Солнечном и музея «Барсова Гора». На модернизацию коммунальной инфраструктуры выделено 286,3 млн руб.

На дороги в 2025 году направят 106,7 млн руб. Капитальные ремонты объектов социальной сферы и ЖКХ, а также благоустройство обойдутся в 764,7 млн руб. Стоимость ремонтных работ в соцучреждениях увеличат до 354,7 млн руб. по сравнению с 296,4 млн руб. в 2024 году.

Ранее дума Югры одобрила во втором и заключительном чтении бюджет на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Доходы запланированы в сумме 406 млрд руб., расходы — 465,2 млрд руб., дефицит таким образом составит 58,8 млрд руб.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...