Власти Сургутского района утвердили бюджет с дефицитом в 932 млн рублей

Дума Сургутского района в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) утвердила бюджет на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, сообщил в своем telegram-канале глава района Андрей Трубецкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал главы Сургутского района Андрея Трубецкого Фото: telegram-канал главы Сургутского района Андрея Трубецкого

Доходная часть бюджета в 2025 году составит 22,1 млрд руб., расходы — 23,1 млрд руб. Дефицит в 932 млн руб. планируется покрыть за счет продажи акций и остатков на счетах. Основное внимание уделено выполнению обязательств и развитию территории, при этом 56% средств направят на образование, культуру, спорт и социальную политику.

Инвестиционные расходы увеличены до 6,1 млрд руб. по сравнению с прошлым годом (3,4 млрд руб.). Средства пойдут на жилье, образование, культуру, спорт, ЖКХ и дороги. На жилищные программы выделят около 4 млрд руб., включая покупку квартир для переселения из аварийного фонда и субсидии молодым и многодетным семьям, ветеранам и инвалидам, а также снос расселенных домов.

В сфере образования инвестиции составят 923,8 млн руб., они пойдут в том числе на завершение строительства школы на 1100 мест в Белом Яре. В культуре и спорте предусмотрено 779 млн руб., часть денег направят для завершения строительства культурно-досугового центра в Солнечном и музея «Барсова Гора». На модернизацию коммунальной инфраструктуры выделено 286,3 млн руб.

На дороги в 2025 году направят 106,7 млн руб. Капитальные ремонты объектов социальной сферы и ЖКХ, а также благоустройство обойдутся в 764,7 млн руб. Стоимость ремонтных работ в соцучреждениях увеличат до 354,7 млн руб. по сравнению с 296,4 млн руб. в 2024 году.

Ранее дума Югры одобрила во втором и заключительном чтении бюджет на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Доходы запланированы в сумме 406 млрд руб., расходы — 465,2 млрд руб., дефицит таким образом составит 58,8 млрд руб.

Ирина Пичурина