Жители Екатеринбурга с 5 ноября смогут оплатить проезд в метро по QR-кодам

С 5 ноября в Екатеринбургском метрополитене введут оплату проезда по QR-кодам. Как сообщили в пресс-службе метро, билет можно будет купить на четырех станциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

С 1 января 2025 года в метро перестанут продавать жетоны. Купить билеты для оплаты по QR-коду можно будет на станциях «Ботаническая», «Чкаловская», «Площадь 1905 года» или «Проспект Космонавтов» (со стороны ТРЦ «Омега»).

Напомним, в метро уральской столицы установили новые турникеты. Они сделаны из нержавеющей стали и закаленного ударопрочного стекла, а также оснащены цветным информационным дисплеем, интеллектуальной световой индикацией и сигнализацией.

Полина Хабарова