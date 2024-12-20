Свердловский министр ЖКХ получил благодарность от Путина за трудовые успехи

Министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову вручили благодарность президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, сообщили в региональном министерстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Смирнов

Фото: Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов

Фото: Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области

Благодарность передал замначальника управления прездиента России Евгений Грачев на итоговом совещании по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», которое проводило федеральное министерство совместно с администрацией президента.

Напомним, 26 сентября президент России Владимир Путин распорядился выдать государственные награды пятерым высокопоставленным чиновникам Свердловской области. Глава государства отметил заместителей губернатора, министра образования и молодежной политики и других.

Ирина Пичурина