В ООН призвали ЕС не подталкивать сирийских беженцев к возвращению в Сирию

Возвращение миллионов сирийских граждан в Сирию может стать причиной очередного конфликта или приведет к проблемам с их размещением, заявила глава Международный организации по миграции Эми Поп. В связи с этим она призвала европейские страны, многие из которых приостановили рассмотрение заявлений беженцев Сирии об убежище, не подталкивать их к возвращению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

«Мы считаем, что возвращение миллионов людей создаст конфликт в и без того хрупком обществе»,— сказала Эми Поп в Женеве (цитата по Reuters). По ее словам, правительствам других стран стоит «притормозить реализацию любых планов по отправке людей обратно». «Мы получили информацию от общин, например от христианской общины, которая еще не уехала, но очень обеспокоена тем, что произойдет в ближайшие несколько месяцев, и хочет убедиться, что они не станут объектами нападений»,— рассказала она.

По оценкам Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в первые шесть месяцев 2025 года в Сирию вернутся 1 млн человек. На следующей неделе рабочая группа УВКПЧ посетит Сирийскую Арабскую Республику, чтобы проконтролировать соблюдение прав человека при смене власти. Тем временем Германия, Австрия, Италия, Великобритания и еще 11 стран ЕС приостановили рассмотрение ходатайств сирийских беженцев о предоставлении убежища. При этом вскоре после смены власти в Сирии многие стали возвращаться.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Погостили сирийцы — и хватит».

Лусине Баласян