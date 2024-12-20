В село Сочи восстановили проезд после непогоды

В селе Воронцовка на улице Пещеры Сочи специалисты дорожной службы восстановили проезд. На пляжах «Весна», «Пирс», «Чайка» и «Ривьера» продолжается уборка мусора и обвалившихся после непогоды деревьев, сообщает МЦУ Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В селе Калиновое озеро специалисты завершили работы по восстановлению дороги, что позволило обеспечить проезд в ряде сельских округов. Специалисты устранили основные технологические нарушения на сетях.

В Медовеевке жителей временно подключили к электроснабжению от генератора. Энергетики планируют завершить подключение линии электропередачи в течение дня. В Казачьем Броде продолжаются работы по восстановлению газопровода высокого давления.

На дорожной сети зафиксировали 29 очагов повреждений. Дорожные службы планируют восстановить транспортное сообщение с Семеновкой по временной схеме до конца дня. В Прогрессе обеспечили проезд для аварийных служб, а также в скором времени должны организовать безопасный маршрут для школьного автобуса.

По прогнозам метеорологов, регион вновь может столкнуться с непогодой. Синоптики предупреждают жителей и гостей о возможных дождях в предстоящее воскресенье.

Мария Удовик