Совфед одобрил закон о декриминализации медицинской деятельности

Совет федерации на пленарном заседании одобрил закон о декриминализации медицинской деятельности. Согласно документу, ст. 238 Уголовного кодекса РФ о работах или услугах, не отвечающих требованиям безопасности, не будет распространяться на процесс оказания медпомощи.

Проект рассматривался в Госдуме с 12 июня 2024 года. Он предполагал коррекцию нескольких статей УК РФ, не имеющих непосредственного отношения к медработникам. В сентябре депутаты приняли его в первом чтении. Ко второму чтению в декабре проект был дополнен поправками о ст. 238 УК РФ. Согласно изменениям, статья не должна применяться к медицинским работникам, а уголовные дела против них необходимо прекратить или переквалифицировать. В таком виде проект был принят 17 декабря во втором и третьем чтениях.

Первый зампред думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев назвал принятие поправок «поистине эпохальным для всей системы здравоохранения». Он пояснил, что ст. 238, предусматривающая до десяти лет лишения свободы,— одна из самых часто применяемых в отношении медиков. По его мнению, новый закон позволит медикам «дышать чуть легче».

По данным господина Башанкаева, в 2022 году по первой части ст. 238 было заведено 138 дел, в 2023-м их число увеличилось до 216. По второй части статьи (тяжкие преступления) в 2022 году таких случаев было 136, в 2023-м — 247.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Врачам сбили градус уголовной ответственности».

Полина Мотызлевская