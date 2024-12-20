Минобороны: за сутки ВСУ потеряли до 340 человек в Курской области

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились до 340 военнослужащих на Курском направлении. Также были уничтожены 13 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, три танка, бронетранспортер и станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах курских населенных пунктов Гуево, Марьевка, Михайловка, Никольское, Новая Сорочина, Рубанщина, Черкасское Поречное, а также — Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Ободы и Хотень в Сумской области Украины.

В общий состав потерь украинских формирований вошли более 42 440 военнослужащих, 1 301 боевая бронированная машина, 1 158 автомобилей, 323 артиллерийских орудия, 248 танков, 187 боевых машин пехоты, 128 бронетранспортеров, 76 станций РЭБ, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 27 единиц инженерной и другой техники, 13 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин, четыре РЛС противовоздушной обороны, командно-штабная машина.

Сутками ранее ВСУ лишились на Курском направлении более 225 человек.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова