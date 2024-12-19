За сутки потери ВСУ на Курском направлении составили свыше 225 человек

За минувшие сутки вооруженные силы Украины потеряли в Курской области свыше 225 человек. В состав потерь также вошел танк, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки, три гаубицы и полевой склад боеприпасов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» отразили две контратаки украинской стороны и нанесли поражения ее формированиям в районах населенных пунктов Басовка, Викторовка, Дарьино, Косица, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Меловой и Свердликово.

С начала боевых действий в Курской области ВСУ не досчитались более 42 100 военнослужащих, 245 танков, 187 боевых машин пехоты, 127 бронетранспортеров, 1288 боевых бронированных машин, 1154 автомобилей, 323 артиллерийских орудий, 42 пусковых установок РСЗО, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семи транспортно-заряжающих машин, 75 станций РЭБ, 13 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, четырех РЛС ПВО, а также 27 единиц инженерной и другой техники.

Сутками ранее потери украинских формирований на Курском направлении составили более 210 военнослужащих.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева