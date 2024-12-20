Машиниста грузового поезда отправили в СИЗО после аварии под Мурманском

После происшествия в Мурманской области суд избрал меру пресечения машинисту грузового поезда Алексею Зычкову в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры

Сотрудник проходит фигурантом по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух лиц). В надзорном органе не уточнили, на какой срок он отправлен под арест.

Грузовой состав столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим сообщением Мурманск — Санкт-Петербург, 18 декабря в Кандалакшском районе. В результате происшествия пострадали 42 человека, двое погибли.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что поезд № 11 Мурманск — Петербург прибыл на Ладожский вокзал.

Татьяна Титаева