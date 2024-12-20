Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Машиниста грузового поезда отправили в СИЗО после аварии под Мурманском

После происшествия в Мурманской области суд избрал меру пресечения машинисту грузового поезда Алексею Зычкову в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры

Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры

Сотрудник проходит фигурантом по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух лиц). В надзорном органе не уточнили, на какой срок он отправлен под арест.

Грузовой состав столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим сообщением Мурманск — Санкт-Петербург, 18 декабря в Кандалакшском районе. В результате происшествия пострадали 42 человека, двое погибли.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что поезд № 11 Мурманск — Петербург прибыл на Ладожский вокзал.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...