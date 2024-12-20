Президент ФРГ примет решение о роспуске парламента 27 декабря

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намерен принять решение о роспуске Бундестага (парламента) 27 декабря, сообщила представитель его канцелярии Керстин Гаммелин. В случае роспуска парламента будут организованы досрочные парламентские выборы. Подобная необходимость возникла из-за вотума недоверия, вынесенного правительству канцлера Олафа Шольца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Франк-Вальтер Штайнмайер

Фото: Lisi Niesner / Reuters Франк-Вальтер Штайнмайер

Фото: Lisi Niesner / Reuters

«В последние несколько дней я провел переговоры с лидерами парламентских групп и фракций в немецком Бундестаге, чтобы убедиться, что больше нет перспектив создания стабильного парламентского большинства для федерального правительства»,— говорится в заявлении господина Штайнмайера, опубликованного его представителем в соцсети X.

В ноябре президент говорил о готовности распустить парламент, если Олаф Шольц не получит поддержки депутатов (при этом он имеет право сохранить правительство меньшинства). На состоявшемся 16 декабря заседании 394 парламентария из 733 отказали его правительству в доверии. В течение 60 дней после роспуска парламента должны пройти парламентские выборы. Предположительная дата — 23 февраля 2025 года.

Олаф Шольц занимает пост канцлера ФРГ с декабря 2021 года. Пришедшая вместе с ним к власти коалиция состояла из трех партий — Социал-демократической партии Германии канцлера, «Зеленых» и Свободно-демократической партии (СвДП). В коалиции регулярно возникали разногласия, обострившиеся минувшей осенью при обсуждении бюджета на 2025 год и заложенных в него средств для Украины. Это привело к увольнению министра финансов ФРГ Кристиана Линднера и выходу его СвДП из коалиции.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Олаф Шольц расчистил путь к выборам».

Лусине Баласян