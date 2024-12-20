Пострадавшего в аварии с поездами ребенка доставили в Детскую больницу №19

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в своем Telegram-канале сообщил, что медики осмотрели 11 человек, пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области.

В Детскую городскую больницу №19 имени Рауфхуса доставили одного ребенка. Оставшихся взрослых осмотрели специалисты НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Всех отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Отметим, что поезд Мурманск — Петербург прибыл на Ладожский вокзал 19 декабря. До пункта назначения доехал специально сформированный состав из восьми вагонов, которые остались неповрежденными.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 18 декабря на станции Княжая в Мурманской области пассажирский поезд Мурманск—Санкт-Петербург столкнулся с грузовым составом.

С рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда и 14 грузовых вагонов. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения ж/д транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Машинист грузового поезда и его помощник задержаны.

По последним данным, пострадал 41 пассажир, также есть двое погибших. На текущий момент специалисты восстановили движение на участке.

Андрей Маркелов