Помощника машиниста грузового поезда задержали после катастрофы под Мурманском

Следователи задержали помощника машиниста грузового поезда, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России 19 декабря.

Он подозревается в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, повлекших гибель двух людей (ч3. ст. 263 УК РФ). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Накануне на железнодорожной станции Княжая столкнулись грузовой и пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск — Петербург.

В результате происшествия с рельсов сошли четыре пассажирских и 14 грузовых вагонов. От полученных травм скончались два пассажира. В больницы доставили 14 человек, в тяжелом состоянии находятся четверо.

Как ранее писал «Ъ-СПб», РЖД готовы представить возможность бесплатного лечения и реабилитации пострадавшим пассажирам в своих медицинских учреждениях. Родственникам погибших компания выплатит по 2 млн 200 тыс. рублей.

Андрей Маркелов