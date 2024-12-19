Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Помощника машиниста грузового поезда задержали после катастрофы под Мурманском

Следователи задержали помощника машиниста грузового поезда, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России 19 декабря.

Он подозревается в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, повлекших гибель двух людей (ч3. ст. 263 УК РФ). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Накануне на железнодорожной станции Княжая столкнулись грузовой и пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск — Петербург.

В результате происшествия с рельсов сошли четыре пассажирских и 14 грузовых вагонов. От полученных травм скончались два пассажира. В больницы доставили 14 человек, в тяжелом состоянии находятся четверо.

Как ранее писал «Ъ-СПб», РЖД готовы представить возможность бесплатного лечения и реабилитации пострадавшим пассажирам в своих медицинских учреждениях. Родственникам погибших компания выплатит по 2 млн 200 тыс. рублей.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...