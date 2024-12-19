На Красной Поляне приступили к восстановлению линий электропередач

В Сочи продолжаются работы по устранению последствий непогоды, в том числе восстановление электроснабжения на Красной Поляне. Об этом сообщает МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЦУ Сочи Фото: МЦУ Сочи

Работы ведутся не только на Красной Поляне. В селе Сергей-Поле задействовали пять единиц техники и десять дорожных рабочих, которые совместно со специалистами Сочинского национального парка организовывают альтернативный проезд. В селах Разбитый Котел, Казачий Брод, Семеновка и Прогресс продолжается расчистка дорог и восстановление транспортного сообщения.

В других районах также устранили последствия стихии. Специалисты МУП «Сочисвет» восстановили уличное освещение на улице Туренко, а сотрудники ПАО «Россети Кубань» частично восстановили электроснабжение в селах Чвижепс и Кепша, отправив в Медовеевку передвижной генератор с планами восстановить электричество до конца дня. На улице Летней прочистили ливневую канализацию, а на улице Банановой организовали расчистку для устранения аварии водоснабжения. Работы продолжаются круглосуточно.

От непогоды специалисты защитают теплолюбивые растения. В Центральном районе Сочи подрядные организации укрывают пальмы на улице Навагинская, в то время как город активно восстанавливает инфраструктуру после сильных дождей и снегопадов.

«Ъ-Сочи» писал, что в селе Бестужевское после непогоды полностью восстановили магистральный газопровод. Газ снова начал поступать в дома горожан.

Мария Удовик