Бывшего конкурсного управляющего курского «Автодора» оштрафовали за увеличение долга

По постановлению прокуратуры Сеймского округа Курской области арбитражный суд региона оштрафовал на 30 тыс. руб. бывшего арбитражного управляющего местного ЗАО «Автодор» Евгения Анисимова. Такое наказание ему назначили за неисполнение обязанностей, установленных российским законодательством о банкротстве (ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, штраф для должностных лиц до 50 тыс. руб.). Об этом сообщили в облпрокуратуре.

Согласно картотеке арбитражных дел, господин Анисимов обжаловал решение в 19-м арбитражном апелляционном суде. Оно оставлено без движения до 13 января 2025 года.

По данным правоохранителей, конкурсный управляющий провел инвентаризацию имущества должника, по результатам которой выявил отсутствие горюче-смазочных материалов (ГСМ), переданных поставщиком на хранение должнику. Долг по ним в размере 7 млн руб. он отнес к категории текущих платежей, при этом якобы не принял меры о взыскании убытков с лиц, ответственных за хранение ГСМ.

«Это повлекло увеличение задолженности, а также нарушение прав и законных интересов конкурсных кредиторов ЗАО "Автодор", не получивших удовлетворение своих требований за счет денежных средств, необоснованно списанных в пользу поставщика ГСМ»,— рассказали в облпрокуратуре.

В 2021 году ЗАО «Автодор» был признан банкротом по иску местного ООО «Автодом» Сурена Бегларяна. Изначальный размер требований составлял 46 млн руб. Сначала конкурсным управляющим должника был утвержден Евгений Анисимов. В ноябре 2023 года его сменила Юлия Звягинцева. В последний раз конкурсное производство продлили до 10 марта 2025 года.

По данным Rusprofile.ru, ЗАО «Автодор» было зарегистрировано в Курске в 2004 году для строительства автомобильных дорог и автомагистралей. С 2014-го до 2021 год права учредителей осуществляли курские ЗАО «Дорожное снабжение» и ГУПКО «Курскавтодор». Обе организации ликвидированы. Актуальные учредители не раскрываются. До начала процедуры банкротства генеральным директором «Автодора» был Николай Куркин. В 2023 году предприятие показало нулевую выручку и чистый убыток в 2,7 млн руб.

Анастасия Колпачева