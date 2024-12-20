В Татарстане количество пожаров сократилось на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Максим Трущин на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Число пожаров в Татарстане снизилось на 15% за год

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Число пожаров в Татарстане снизилось на 15% за год

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также снизилось число погибших при пожарах — на 19,9% (на 26 человек меньше, чем в прошлом году).

По словам полковника, почти половина всех пожаров (49%) происходит из-за неосторожного обращения с огнем, 29% — из-за нарушений при эксплуатации электрооборудования, еще 13% — из-за неправильного использования печей.

С 25 декабря по 8 января в республике введут особый противопожарный режим. К праздникам в 36 муниципалитетах оборудуют 914 специальных площадок для запуска пиротехники. Кроме того, МЧС совместно с полицией проведет рейды по выявлению незаконных точек продажи фейерверков.

Анар Зейналов