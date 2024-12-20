Годовая инфляция в Башкирии выросла до 8,2%

В ноябре инфляция в Башкирии по сравнению с тем же месяцем прошлого года составила 8,22%, сообщает Башстат. По сравнению с годовой инфляцией в октябре (7,73%) рост составил 0,49%. В последний раз показатель увеличивался в августе, а в сентябре и октябре индекс потребительских цен снижался. С начала этого года инфляция достигла 7,81%.

За год сильнее всего подорожали услуги (на 12,44%). Наибольшая инфляция наблюдается в сфере пассажирского транспорта (20,57%), почты (17,71%) и телекоммуникаций (16,3%).

Среди продовольственных товаров (инфляция — 8,7%) сильнее других подорожали сливочное масло (31,42%), макароны (15,03%), хлеб и хлебобулочные изделия (14,8%).

В группе непродовольственных товаров инфляция составила 4,73%, за год быстрее всего выросли цены на медикаменты (на 10,35%), дизельное топливо (8,8%) и табачные изделия (8,05%).

Годовая инфляция в среднем по России в ноябре составила 8,88%.

Идэль Гумеров