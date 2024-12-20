За сутки в Красной Поляне израсходовано 100 тонн противогололедных материалов

В поселке Красная Поляна в Сочи продолжается расчистка и обработка автомобильных дорог и тротуаров от снега. Работы велись всю ночь, сообщает департамент транспорта Сочи в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

За сутки муниципальные, краевые и федеральные дорожники израсходовали 100 тонн противогололедных материалов. В устранении последствий непогоды задействовали 62 единицы техники и 125 рабочих. В дептрансе отметили, что частный транспорт мешает расчистке снега в поселке Красная Поляна и селе Эсто-Садок.

«Убедительная просьба не парковать автомобили на тротуарах, вдоль дорог, а также в непосредственной близости от перекрестков. Транспортные средства создают помехи дорожным службам и мешают при расчистке снега», – призвали в ведомстве.

«Ъ-Сочи» писал, что высота сугробов в горах курорта достигла двух м. На утро пятницы, 20 декабря, на высоте 2,3 тыс. м над уровнем моря высота снега достигает двух м, на высоте 1,6 тыс. м – 1,8 м, а температура воздуха колеблется от -4 до +3 градусов, следует из публикации курорта «Роза Хутор».

Вячеслав Рыжков