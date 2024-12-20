Получавшая выплаты за умершего ребенка мать приговорена к двум годам условно

Ишимбайский городской суд вынес приговор 45-летней жительнице города, признанной виновной в мошенничестве при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ) по уходу за ребенком-инвалидом. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», фигурантка уголовного дела с 2013 года получала пенсию и другие социальные выплаты по уходу за малолетним ребенком-инвалидом. В апреле 2020 года девочка умерла, но мать не сообщила об этом в территориальный отдел Фонда пенсионного и социального страхования и продолжала получать деньги. Обвиняемая присвоила поступившие ей с мая 2020 года по март 2024 года около 1,5 млн руб. Фигурантка уголовного дела признала вину и возместила ущерб.

Майя Иванова