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Получавшая выплаты за мертвую дочь жительница Башкирии предстанет перед судом

Ишимбайский городской суд рассмотрит уголовное дело 45-летней жительницы города, которая обвиняется в мошенничестве при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ) за свою умершую дочь-инвалида.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, фигурантка уголовного дела с 2013 года получала пенсию и другие социальные выплаты по уходу за малолетним ребенком. В апреле 2020 года девочка умерла, но мать не сообщила об этом в территориальный отдел Фонда пенсионного и социального страхования и продолжала получать деньги. Обвиняемая присвоила поступившие ей с мая 2020 года по март 2024 года около 1,5 млн руб..

Отмечается, что фигурантка уголовного дела признала вину и возместила ущерб.

Майя Иванова

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