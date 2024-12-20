Число умерших мужчин трудоспособного возраста в Башкирии выросло в 1,2 раза

С января по октябрь 2024 года в Башкирии умерло 10,8 тыс. мужчин старше трудоспособного возраста. За такой же период прошлого года показатель составил 8,8 тыс., следует из отчета Башстата о естественном движении населения. Трудоспособным статистическое ведомство указывает возраст от 16 лет до 61 года у мужчин и от 16 до 56 лет у женщин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Число умерших женщин в этой группе в этом году составило 2,4 тыс., в 2023 — 2,2 тыс.

Больше всего умирает женщин старше 56 лет — за январь–октябрь в этой группе умерло 16,5 тыс. человек, что в 1,05 раза больше прошлогодних значений (15,7 тыс.). За это же время в 2024 году умерли 12,9 тыс. мужчин от 61 года, в 2023 году — 12,7 тыс.

Среди мужчин всех возрастов количество умерших выросло с 21,6 тыс. до 23,8 тыс., среди женщин — с 18 тыс. до 19 тыс.

Всего с января по октябрь 2024 года в Башкирии умерло 42,8 тыс. человек, тогда как за такой же период прошлого года — 39,6 тыс. Число родившихся уменьшилось с 29,9 тыс. до 27,9 тыс., таким образом, естественная убыль населения выросла с 9,7 тыс. до 14,9 тыс. человек.

Идэль Гумеров