В Казани за сутки произошло три ДТП с пострадавшими

В четверг, 19 декабря, в Казани произошло 174 ДТП, три из которых — с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Казани.

Два ДТП с пострадавшими произошли из-за несоблюдения дистанции и неправильного перестроения, еще одно — в результате наезда на пешехода при движении задним ходом на прилегающей территории.

За минувшие сутки сотрудники ГИБДД также задержали пять водителей в состоянии алкогольного опьянения и девять, управлявших транспортными средствами без водительских прав. Кроме того, двое человек были доставлены в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений.

Анар Зейналов