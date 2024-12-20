На дороге Тюмень — Нижняя Тавда погиб водитель автомобиля

В результате ДТП, которое произошло 20 декабря в Тюменской области на 29 км трассы Тюмень — Нижняя Тавда, погиб водитель автомобиля, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

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По предварительной информации, под утро в Нижнетавдинском районе 41-летний водитель «Волги» не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал в кювет и въехал в дерево. Водитель погиб, его пассажир не пострадал.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, ранее на федеральной автодороге Екатеринбург — Тюмень, на 308 км в Тюменской области, в ДТП с участием автомобиля BMW пострадали двое детей, включая младенца.

Ирина Пичурина