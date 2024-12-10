В аэропорту Кольцово увеличат число мест в залах ожидания до 1,5 тыс. штук

В екатеринбургском аэропорту Кольцово начали устанавливать новую мебель в залах ожидания рейсов — количество сидячих мест вырастет, на них смогут разместиться более 1,5 тыс. пассажиров и сопровождающих, сообщили в пресс-службе Кольцово.

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Всего аэропорт закупил почти 400 новых диванов, из них 50 уже разместили на его территории, в частности, возле зоны регистрации в международном терминале, но в дальнейшем их поставят и в других зонах. Порядка 200 диванов будут оборудованы розетками, отдельные кресла при этом отведены маломобильным пассажирам. «О том, чтобы в общей зоне стало больше сидячих мест, нас просили пассажиры. Новое оборудование устанавливаем там, где сидячих мест не хватало. Кроме того, оно позволит заменить часть имеющихся кресел»,— сказано в сообщении.

В ноябре в аэропорту Кольцово прошла презентация сервиса розыска багажа и личных вещей «BAGS поиск». Новая разработка позволяет автоматически обрабатывать невостребованный багаж на основе технологий искусственного интеллекта. Оборудование также планировали установить в зоне досмотра багажа.

Ирина Пичурина