Структура СГ «Развитие» предложила установить КРТ на участке в Индустриальном районе

Комиссия по землепользованию и застройке Пермского городского округа рассмотрела заявление структуры СГ «Развитие» - ООО «СЗ «Интер-Инвест-Строй». Компания предложила сменить зонирование нескольких участков по улице Карпинского в Индустриальном районе Перми с Ц-6 (зона обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства) на Ц5/1 (зона торговли и рынков). Также застройщик предлагает установить на данных участках, площадью 16 418 кв.м. границы комплексного развития территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: материалы комиссии ПЗЗ Фото: материалы комиссии ПЗЗ

Как пояснила на заседании комиссии замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Виктория Бабушкина, заявление СЗ «Интер-Инвест-Строй» связано с планами по реновации территории. Подробности проекта на заседании не озвучивались. По итогам рассмотрения комиссия ПЗЗ рекомендовала направить проект смены зонирования на общественное обсуждения. Ранее СГ «Развитие» завершила строительство жилого дома Balance, расположенного по улице Карпинского, 99г.