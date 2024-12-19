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Коммерсантъ FM
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«Союзмолоко»: рост производства молока замедлился из-за увеличения инвестзатрат

При существенном росте спроса на молочную продукцию производство молока развивается медленнее, рассказали «Ъ» в Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко»). Организации связывают невысокий рост производства с инвестиционными издержками.

В «Союзмолоко» отметили, что производители увеличивают потребление за счет растущих доходов населения — с 5,8% за прошлый год до 8,1% по итогам первого полугодия. «При этом производство товарного молока растет менее существенными темпами: прирост в сельхозорганизациях в январе—сентябре составил 3,0%, по оценкам «Союзмолоко»... В тот же период прошлого года он оценивался в 4,6%, замедление связано с увеличением инвестиционных затрат на новые стройки»,— рассказали «Ъ» в союзе производителей.

Сегодня, 19 декабря, президент Владимир Путин на «Итогах года» рассказал о росте цен на молочные продукты, в том числе и росте цен на сливочное масло. По его мнению, это происходит из-за роста потребления молока, которого по итогу не хватает на производство масла.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «На хлеб не намазалось».

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