Пробки в Москве достигли максимальных 10 баллов

Загруженность автомобильных дорог в Москве достигла максимальных 10 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс Пробки» на 18:40 мск. Согласно прогнозу сервиса, ситуация на дорогах улучшится только после 21:00 мск, когда балл по загруженности снизится до 6.

Движение особо затруднено на центральных улицах и набережных, а также большей части МКАД. Скорость потока движения также снижена на Садовом, Бульварном и Третьем транспортном кольцах.

Пресс-служба городского хозяйства Москвы предупредила жителей столицы о ледяном дожде и гололеде сегодня, 19 декабря, вечером. Водителям рекомендовали быть внимательнее, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Ъ FM», что погода на этой неделе очень изменчива, тепло сменяется холодом. По его прогнозу, завтра, 20 декабря, ожидается оттепельная температура.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Столицу сковало пробками».