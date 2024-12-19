Мурашко поручил Росздравнадзору следить за ситуацией с физраствором и инсулином

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору еженедельно информировать Минздрав и Минпромторг о ситуации с поставками в регионы жизненно важных лекарств, в том числе физраствора, инсулина и онкопрепаратов. Об этом сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мурашко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мурашко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Сегодня зарегистрированные цены (на физраствор.— "Ъ") покрывают обоснованные издержки фармпромышленности. Таким образом, препятствий для производства и поставок препарата в необходимых объемах нет»,— сказал господин Кузнецов журналистам (цитата по ТАСС).

Во время «Итогов года» президент Владимир Путин заявил, что проблема с дефицитом физраствора будет решена. Он также предупредил о недопустимости повторения таких ситуаций. По его словам, проблема возникла из-за цен на его упаковку и по причине промедлений со стороны Минздрава и Минпромторга.

О дефиците физраствора СМИ писали с конца октября. Его нехватку зафиксирована в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Перми и Челябинске. 11 декабря Минздрав сообщил о работе над предупреждением нехватки препарата в регионах. ФАС заявила о повышении стоимости физраствора на 28%. На прошлой неделе Михаил Мурашко говорил, что из-за роста себестоимости упаковки произошла перерегистрация цен.

Подробнее об этом — в материале «Хлорид натрия растворился в аптеках».