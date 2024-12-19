Депутат Вяткин: выплаты участникам КТО в Курской области повысят в ближайшее время

Выплаты военнослужащих, которые принимают участие в контртеррористической операции (КТО) в Курской области, поднимут до уровня денежного довольствия участников СВО. Это будет сделано в ближайшее время, заявил журналистам первый замглавы фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Сегодня был задан вопрос по выплатам участникам контртеррористической операции в Курской области... Этот вопрос будет решен в самое ближайшее время. <...> В случае необходимости, а мы считаем, такая необходимость есть, мы будем вносить, и очень оперативно, изменения в действующее законодательство», — сказал господин Вяткин (цитата по «РИА Новости»).

Высказывание заместителя главы фракции связано с обещанием президента Владимира Путина исправить ситуацию с выплатами участникам КТО под Курском. Господин Путин во время «Итогов года» заявил, что выплаты будут пересчитаны задним числом, а деньги — полностью выплачены.

Подробнее о выплатах военнослужащим — в материале «Ъ» «"Трехсотым" пересчитали выплаты».