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Коммерсантъ FM
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И. о. президента Абхазии созвал заседание Совбеза из-за стрельбы в парламенте

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба созвал заседание Совета безопасности из-за стрельбы в парламенте республики, в результате которой погиб депутат Вахтанг Голандзия, сообщили ТАСС в администрации главы государства. В Абхазии объявлен план-перехват, перекрыты оба выезда из страны.

Как сообщило МВД Абхазии, усилены посты ГАИ по трассе «Псоу-Ингур», также контролируются зоны государственных границ. План-перехват объявлен с целью поимки депутата Адгура Харазии. Предположительно он начал стрельбу и ранил двух других парламентариев — Кана Кварчию и Вахтанга Голандзию. Последний скончался в больнице.

Стрельба произошла во время заседания в парламенте, где обсуждался законопроект о запрете майнинга криптовалюты в Абхазии. Накануне он был принят в первом чтении. Как сообщали СМИ, Адгур Харазия выступал за принятие инициативы в следующих чтениях, а Кан Кварчия назвал его позицию популистской. В результате первый достал пистолет и выстрелил в господина Кварчию и Вахтанга Голандзию, который пытался их разнять. Кан Кварчия госпитализирован.

Лусине Баласян

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