Путин: западные санкции не смогут «убить» ямальские предприятия по добыче СПГ

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента «Ямал медиа» Андрея Жижина о санкциях Запада, нацеленных на поступательное развитие Арктики. По словам журналиста, авторы санкций открыто заявляют, что их целью является убить проекты по добыче СПГ (сжиженного природного газа) на Ямала. Он спросил, удастся ли им это сделать и как Россия будет отвечать на эти попытки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Отвечая на вопрос, президент уточнил, что сейчас введено около 40 тыс. санкций. По его словам, западные страны боятся конкуренции, поэтому используют санкции вместо средств экономической борьбы. В частности, помешать пытаются росту компании НОВАТЭК, хотя в США есть и более крупные компании по производству СПГ. Владимир Путин отметил, что западные страны могут сами пострадать от своих действий, поскольку рискуют утратить конкурентоспособность, используя для борьбы неэкономические методы.

«Они нам мешают? Мешают. Создают проблемы? Создают. Смогут они нас убить окончательно? Нет, не смогут»,– сказал глава государства. По его оценкам, из этой ситуации удастся выйти так же, как из других сложностей с поставкой энергоносителей, поскольку потребность в СПГ растет и продолжит расти на мировых рынках.

Ранее с вопросом к Владимиру Путину обратилась многодетная жительница Сургута (ХМАО – Югра) Анна Шенкао, которая пожаловалась, что ей отказывают в предоставлении пособий по многодетности из-за того, что доход семьи превышает прожиточный минимум на 78 руб. После этого глава региона Руслан Кухарук поручил руководителю управления соцзащиты Сургута и Сургутского района связаться с местной жительницей, чтобы прояснить ей возможные меры поддержки.

Анна Капустина