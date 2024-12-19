Заместитель министра иностранных дел РФ, шерпа в БРИКС Сергей Рябков принял участие в открытии специализированной аудитории БРИКС в Казанском инновационном университете имени Тимирясова. Об этом сообщает республиканское агентство «Татмедиа».

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Замглавы МИД РФ открыл аудиторию БРИКС в Казанском инновационном университете

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Торжественное открытие состоялось в рамках фестиваля «День молодежи БРИКС в КИУ». В новой аудитории размещены флаги стран-участниц объединения, портреты главных идеологов БРИКС, а также представлены экземпляры книги «БРИКС: Российский взгляд».

По словам Сергея Рябкова, Казанский инновационный университет вносит значительный вклад в продвижение идей БРИКС. Дипломат особо отметил важность подготовки специалистов по БРИКС именно в Казани, городе на пересечении культур и религий.

Аудитория будет использоваться как для проведения официальных мероприятий, так и для образовательных целей. Открытие прошло в рамках программы «Народы БРИКС выбирают жизнь».

Ранее сообщалось, что в школьные учебники истории России для 11-х классов включат раздел, посвященный саммиту БРИКС в Казани.

Анар Зейналов