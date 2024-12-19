Замглавы МИД РФ открыл аудиторию БРИКС в Казанском инновационном университете
Заместитель министра иностранных дел РФ, шерпа в БРИКС Сергей Рябков принял участие в открытии специализированной аудитории БРИКС в Казанском инновационном университете имени Тимирясова. Об этом сообщает республиканское агентство «Татмедиа».
Замглавы МИД РФ открыл аудиторию БРИКС в Казанском инновационном университете
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Торжественное открытие состоялось в рамках фестиваля «День молодежи БРИКС в КИУ». В новой аудитории размещены флаги стран-участниц объединения, портреты главных идеологов БРИКС, а также представлены экземпляры книги «БРИКС: Российский взгляд».
По словам Сергея Рябкова, Казанский инновационный университет вносит значительный вклад в продвижение идей БРИКС. Дипломат особо отметил важность подготовки специалистов по БРИКС именно в Казани, городе на пересечении культур и религий.
Аудитория будет использоваться как для проведения официальных мероприятий, так и для образовательных целей. Открытие прошло в рамках программы «Народы БРИКС выбирают жизнь».
Ранее сообщалось, что в школьные учебники истории России для 11-х классов включат раздел, посвященный саммиту БРИКС в Казани.