В школьные учебники истории России для 11-х классов включат раздел, посвященный саммиту БРИКС в Казани. Об этом рассказал референт Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владислав Кононов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В школьных учебниках истории РФ появится раздел о саммите БРИКС в Казани

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ В школьных учебниках истории РФ появится раздел о саммите БРИКС в Казани

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Кононов отметил, что учебные материалы нуждаются в обновлении. В курс истории необходимо добавлять значимые мировые события.

Владислав Кононов объяснил, что информация о саммите БРИКС в Казани будет включена в учебники, т. к. это событие мировой истории. В разделе также должны отразить возможное влияние встречи глав объединения на будущее развитие мира.

С 1 сентября 2023 года ученики 10-х и 11-х классов начали учиться по единым государственным учебникам по истории.

Диана Соловьёва