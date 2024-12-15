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В школьных учебниках истории РФ появится раздел о саммите БРИКС в Казани

В школьные учебники истории России для 11-х классов включат раздел, посвященный саммиту БРИКС в Казани. Об этом рассказал референт Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владислав Кононов.

В школьных учебниках истории РФ появится раздел о саммите БРИКС в Казани

В школьных учебниках истории РФ появится раздел о саммите БРИКС в Казани

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В школьных учебниках истории РФ появится раздел о саммите БРИКС в Казани

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Кононов отметил, что учебные материалы нуждаются в обновлении. В курс истории необходимо добавлять значимые мировые события.

Владислав Кононов объяснил, что информация о саммите БРИКС в Казани будет включена в учебники, т. к. это событие мировой истории. В разделе также должны отразить возможное влияние встречи глав объединения на будущее развитие мира.

С 1 сентября 2023 года ученики 10-х и 11-х классов начали учиться по единым государственным учебникам по истории.

Диана Соловьёва

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