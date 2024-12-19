Губернатор Кубани поблагодарил президента за позицию по вопросу пробок в Сочи

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале прокомментировал слова Владимира Путина о пробках в Сочи. Президент во время прямой линии заявил, что вдоль Черноморского побережья необходимо обеспечить проезд, а на подъезде к Адлеру – ликвидировать пробки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Владимир Владимирович Путин во время прямого эфира затронул вопрос строительства дороги Джубга-Сочи. Как отметил Президент, сегодня необходимо расшить пробки на подъезде к Адлеру, которые особенно скапливаются в туристический сезон. Благодарен Владимиру Владимировичу за позицию, для нас эта трасса — долгожданный объект, который сделает путь максимально комфортным», – написал губернатор Кубани.

Ранее во время прямой линии главе государства задали вопрос о скоростной магистрали Москва – Адлер. Журналист из Чеченской республики предложил главе государства включить в проект магистрали Грозный и Махачкалу. Президент в ответ заявил, что нужно «уничтожить пробки» на подъезде к Адлеру.

Вячеслав Рыжков