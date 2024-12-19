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В Татарстане в 2025 году отремонтируют 189 объектов здравоохранения

В следующем году в Татарстане планируют отремонтировать 189 объектов здравоохранения. Об этом сообщил депутат Госсовета (Госдумы) от республики Айрат Фаррахов в своем Telegram-канале.

В Татарстане в 2025 году отремонтируют 189 объектов здравоохранения

В Татарстане в 2025 году отремонтируют 189 объектов здравоохранения

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

В Татарстане в 2025 году отремонтируют 189 объектов здравоохранения

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

В 2025 году запланировано строительство 38 новых объектов здравоохранения. Ключевыми из них являются поликлиника в ЖК «Весна», детская поликлиника в ЖК «Волжский просторы», офисы врача общей практики в поселке Вишневка и микрорайон Урсала в Альметьевске.

Также планируют построить 34 новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Еще 151 объект первичного здравоохранения будет отремонтирован в следующем году.

Айрат Фаррахов также рассказал, что в ближайшие дни откроют поликлинику в ЖК «Салават Купере».

Ранее стало известно, что на строительство детской поликлиники «Волжские просторы» направят 450,6 млн руб.

Диана Соловьёва

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