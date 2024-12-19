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Сочинские рестораны войдут в Единый гастрономический путеводитель

Сервис аудиоэкскурсий «КиберГид» создаст Единый гастрономический путеводитель по России в период с декабря 2023 по январь 2024 года. В справочник войдут заведения общественного питания Ростова, Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда, пишет «Ъ-Ростов» со ссылкой на пресс-службу сервиса аудиоэкскурсий «КиберГид».

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Путеводитель, как уточнил генеральный директор ООО «КиберГид» Юрий Болдарев, будет создан в двух вариантах: по каждому региону в отдельности и по всем регионам вместе. Система навигации предусматривает фильтры по виду кухни, среднему чеку и формату посещения. В справочник включат рестораны и кафе с рейтингом не ниже 4,5. Каждое заведение будет представлено описанием и фотографиями фасада, обеденного зала и санузла.

Проект реализуется на средства министерства экономического развития Ростовской области в рамках программы развития туристской инфраструктуры.

Вячеслав Рыжков

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