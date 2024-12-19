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В Ростове создадут Единый гастрономический путеводитель по России

В период с декабря по январь в Ростове создадут Единый гастрономический путеводитель, в который войдут более 2,5 тыс. ресторанов и кафе Ростова, Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба сервиса аудиоэкскурсий «КиберГид».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам генерального директора ООО «КиберГид» Юрия Болдарева, путеводитель будет создан в двух вариантах: по каждому региону в отдельности и по всем регионам вместе. Пользователь сможет использовать фильтры, которые позволят выбрать вид кухни, средний чек и вариант визита – в одиночестве или в компании. В гастрономический путеводитель отбираются заведения с рейтингом не ниже 4,5.

Также в путеводителе будет небольшое описание заведения-участника и иллюстрации – фасад, зал для приема пищи и санузел.

Субсидии были получены летом текущего года от министерства экономического развития Ростовской области в рамках проекта по развитию туристской инфраструктуры.

Ева Китаева

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