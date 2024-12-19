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В сочинском селе полностью восстановлен магистральный газопровод

В селе Бестужевское в Сочи после непогоды полностью восстановили магистральный газопровод. Газ снова начал поступать в дома горожан, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«На улице Банановой управляющая компания приступила к распилке упавшего дерева, после его вывоза специалисты проведут восстановительные работы на сетях электроснабжения. После стихийного подтопления в переулке Тихий подрядной организацией проводятся работы по наведению санитарного порядка»,— сообщили также в мэрии.

«Ъ-Сочи» писал, что энергетики курорта устранили все крупные аварии после непогоды. Работы продолжаются на сетях в Медовеевке, где повалило около 40 деревьев, ранее передавал МЦУ города. Также восстановлено транспортное сообщение с селами, пострадавшими от оползневых процессов. Остается ряд проблемных мест, устранение последствий шторма продолжается.

Вячеслав Рыжков

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