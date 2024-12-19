В Лазаревском районе Сочи задержали ранее судимого автоугонщика

Сотрудники ДПС Лазаревского района задержали 28-летнего приезжего, который воспользовался незапертым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба полиции курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ночь на 19 декабря на одной из парковок в Лазаревском районе 28-летний ранее судимый житель Забайкальского края проник в незапертый автомобиль марки «ВАЗ-2107». С помощью замыкания проводов приезжий завел машину и уехал кататься по городу.

По полученной ориентировке сотрудники ДПС разыскали угнанный автомобиль и начали его преследовать. Спустя некоторое время специалистам удалось задержать злоумышленника. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством). Автомобиль вернули законному владельцу.

«Ъ-Сочи» писал о задержании мошенника в Адлере, который обманным путем завладел автомобилем марки «Мерседес» стоимостью 2 млн руб. Пострадавший обратился к знакомому из Татарстана с просьбой помочь продать свой автомобиль, находящийся в кредите.

Мария Удовик