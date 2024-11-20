До 10 лет тюрьмы грозит мошеннику за аферу с «Мерседесом» в Адлере

В Адлере задержали приезжего по подозрению в мошенничестве. Житель Татарстана обманным путем завладел автомобилем стоимостью 2 млн руб., сообщает пресс-служба УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудники уголовного розыска Адлера расследовали дело о мошенничестве с автомобилем, жертвой которого стал местный житель. Пострадавший обратился к своему знакомому из Татарстана с просьбой помочь продать автомобиль марки «Мерседес», который находился в кредите.

Мужчина забрал машину и первое время исправно вносил за нее кредитные платежи, но вскоре перестал выходить на связь. Когда владелец начал разыскивать своего «помощника», выяснилось, что автомобиль стоимостью 2 млн руб. обменяли на «Ленд Ровер». Новый автомобиль злоумышленник продал за 500 тыс. руб., а вырученные средства потратил по своему усмотрению.

Правоохранители установили местонахождение подозреваемого, а также разыскали похищенный «Мерседес». В отношении жителя Татарстана возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Мария Удовик