Рейтинг топ-менеджеров по версии «Ъ-СПб». Отрасли «Фармацевтическая промышленность» и «Частная медицина»

«Ъ-СПб» публикует имена наиболее успешных руководителей в сфере фармацевтической промышленности и частной медицины в Санкт-Петербурге, вошедших в ежегодный рейтинг лучших топ-менеджеров ведущих отраслей экономики города.

Лидерами в номинации «Фармацевтическая промышленность» стали генеральный директор АО «Вертекс» Георгий Побелянский и президент и совладелец АО «Активный компонент» Александр Семенов. На второй строчке оказался соучредитель и генеральный директор ООО «Герофарм» Петр Родионов. На третьей позиции — генеральный директор ООО «НТФФ "Полисан"» Дмитрий Борисов.

Победителем номинации «Частная медицина» признали председателя правления Медицинского института им. Березина Сергея Аркадия Столпнера. Второе место занял председатель совета директоров ГК «Мой медицинский центр» Владислав Баранов. Топ-3 в этой номинации — генеральный директор и главный врач АО «КардиоКлиника» Екатерина Борисова.

Полный список участников проекта, победителей и призеров по всем отраслям смотрите в приложении «Топ-менеджеры года».