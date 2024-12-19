Проблемы ЖКХ лидируют среди вопросов жителей ЮФО к президенту России

Жители Южного федерального округа (ЮФО) чаще всего обращались на «Прямую линию с Владимиром Путиным» с жалобами на работу ЖКХ и управляющих компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Brand Analytics, проведенное с использованием искусственного интеллекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как отмечается в исследовании, поступающие обращения отражают особенности конкретного региона. В частности, жители Кубани акцентируют внимание на необходимости улучшения условий жизни. Глава региона Вениамин Кондратьев пообещал взять в работу все поступившие запросы.

В Центральном федеральном округе преобладают обращения по вопросам экологии и транспортной доступности. Для Северо-Западного федерального округа характерны запросы, связанные с социальной инфраструктурой и бюджетными расходами.

Жители Приволжского федерального округа пишут о проблемах в сфере социальной защиты. В Уральском округе поднимают темы транспортной инфраструктуры и нехватки медучреждений.

Сибирский федеральный округ выделяется проблемами обеспечения жильем, а Дальний Восток — транспортной доступности и социальных выплат.

На Северном Кавказе звучат вопросы о социальной защите, поддержке семей и развитии инфраструктуры.

Нурий Бзасежев