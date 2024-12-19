Власти Кубани обещают проработать все вопросы жителей края с прямой линии Путина

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пообещал взять в работу все вопросы от жителей региона, которые прозвучат в прямом эфире «Итоги года с Владимиром Путиным». Об этом глава Кубани написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Вениамин Кондратьев также отметил, что обращения из других регионов — это сигнал для решения схожих проблем на Кубани. Глава края назвал прямую линию президента одним из главных событий года.

Эфир «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется сегодня, 19 декабря, в 12:00. Трансляция пройдет по всем федеральным каналам и в интернете. Вопросы будут принимать вплоть до окончания программы. Задать их можно на сайте moskva-putinu.ru , по телефону: 8-800-200-40-40, по SMS, прислав сообщение на номер 0-40-40, а также в соцсетях — «ВКонтакте» или «Одноклассники». Вопросы принимают письменно и в формате видео.

Татьяна Ручкина