Bloomberg: VW и профсоюзы близки к соглашению о реструктуризации

Руководство германского автоконцерна Volkswagen и профсоюз IG Metall, представляющий интересы его работников, близки к соглашению, которое предусматривает реструктуризацию компании без закрытия заводов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, руководство VW готово гарантировать сохранение рабочих мест и продолжение работы заводов до 2030 года в обмен на отказ работников от выплаты им бонусов и премий.

Среди других возможностей сокращения издержек обсуждают перенос производства модели Golf из Германии в Мексику и прекращение производства электромобилей на заводе VW в Цвиккау. Источники отмечают, что детали соглашения могут измениться.

Руководство VW в сентябре заявило, что ему, возможно, придется закрыть несколько заводов в Германии из-за снижения спроса и ухудшения финансовых показателей. Позднее стало известно, что речь может идти о закрытии по меньшей мере трех предприятий. В последующие месяцы профсоюз и производственный совет VW вели переговоры с руководством компании. В ноябре профсоюз предложил менеджменту концерна собственный план выхода из кризиса, предусматривающий заморозку зарплат в обмен на сохранение рабочих мест, что должно было помочь сэкономить €1,5 млрд. Однако руководство компании тогда отвергло этот вариант. После этого рабочие заводов VW провели несколько забастовок.

Яна Рождественская