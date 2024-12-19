Рейтинг топ-менеджеров по версии «Ъ-СПб». Отрасль «Автодилеры»

«Ъ-СПб» публикует ежегодный рейтинг самых успешных руководителей в основных сферах экономики Санкт-Петербурга и Ленобласти. Их выбирали коллеги и конкуренты по отрасли в закрытом голосовании.

Лидером в номинации «Автодилеры» стал бенефициар ООО «Авангард» Максим Сушинский. На второй строчке расположился генеральный директор «Аксель Групп» Алексей Безобразов. Третье место занял генеральный директор ООО «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий.

Полный список участников проекта, победителей и призеров по всем отраслям смотрите в приложении «Топ-менеджеры года».