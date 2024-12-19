Традиционная розница пожаловалась на маркетплейсы в Минэкономики

Ассоциация компаний розничной торговли направила главе Минэкономики Максиму Решеникову отзыв на законопроект о платформенной экономике, узнал «Ъ». Представители традиционной торговли предложили обязать маркетплейсы раскрывать алгоритмы поисковых выдач, а также ограничить штрафы для продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов.

В АКОРТ отметили, что у офлайн-розницы высокая степень зарегулированности при взаимодействии с поставщиками. У цифровых платформ многих ограничений нет, что создает для них значительные конкурентные преимущества.

Кроме того, шесть крупных объединений традиционной торговли направили письмо с предложениями по законопроекту премьеру Михаилу Мишустину и замглавы администрации президента Максиму Орешкину. Среди отправителей — Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, Ассоциация анимационного кино и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров, пишет РБК. Они пожаловались на дискриминацию со стороны маркетплейсов.

О проблеме — в материале «Ъ» «Онлайн-розница пошла на спор».