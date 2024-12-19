Челябинская компания завезла контрафактные ветеринарные препараты из-за границы

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило реализацию контрафактных ветеринарных препаратов, завезенных в Россию челябинским поставщиком. Лекарства не имели действующего сертификата соответствия технологическим требованиям, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что челябинское ООО «Овавет» ввезло в страну такие препараты, как «Бурса Гард REO», «Нобилис IB Ma5» и «Нобилис ILT» для племенных птиц. Они были разработаны в США, Нидерландах и Испании соответственно. Производители не получили обязательного заключения от Россельхознадзора. Поставщик реализовал продукцию в ветеринарных аптеках и клиниках. Ведомство отмечает, что контрафактные препараты будут утилизированы.