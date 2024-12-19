Рейтинг топ-менеджеров по версии «Ъ-СПб». Отрасли «Дорожное строительство и ремонт» и «Радиоэлектроника и приборостроение»

«Ъ-СПб» публикует имена наиболее успешных руководителей в сфере дорожного строительства* и приборостроения в Санкт-Петербурге, вошедших в ежегодный рейтинг лучших топ-менеджеров ведущих отраслей экономики города.

Победителем номинации «Дорожное строительство и ремонт» признали руководителя ГК «АБЗ-1» Владимира Калинина. Второе место занял президент НП «Группа проектно-строительных компаний "Возрождение"» Игорь Букато, а третье — совладелец ГК «Техносфера» Константин Ходосовский.

* АО «ВАД» (крупнейшая организация в данной отрасли по Северо-Западному округу) на момент формирования шорт-листа было зарегистрировано в Вологодской области, поэтому не попало в список номинантов, так как исследование включает только компании из Санкт-Петербурга и Ленобласти. АО «ВАД» сменило регистрацию на петербургскую в августе 2024 года.

Лидером в номинации «Радиоэлектроника и приборостроение» стал директор — главный конструктор ГНЦ РФ ЦНИИ РТК Александр Лопота. Вторую строчку разделили исполнительный директор АО «НПП "Радар ммс"» Иван Анцев и генеральный директор АО «Концерн НПО "Аврора"» Константин Шилов. На третьем месте — генеральный директор АО «Лазерные системы» Дмитрий Васильев.

Полный список участников проекта, победителей и призеров по всем отраслям смотрите в приложении «Топ-менеджеры года».